Chi è Aka7even: età, carriera e vita privata del cantante di Amici 20 (Di sabato 27 marzo 2021) cantante nella scuola di Amici sin dall’inizio della stagione, Aka7even è uno dei concorrenti del talent nell’edizione 2020/21. Un percorso lungo, dunque, quello di Luca, giunto al serale insieme al resto della classe. All’anagrafe Luca Marzano, ‘Aka’ è giunto a Roma dalla vicina Campania. Aka7even età e carriera del concorrente di Amici 20 Nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre 2000, Aka7even ha 20 anni. Ormai da mesi tra i banchi di Amici 20, Luca non è però nuovo al mondo della musica, tantomeno della televisione. Era il 2017, infatti, quando Aka7even prendeva parte ad X Factor come concorrente. Nel talent di derivazione britannica, Luca si presentò con il suo nome di battesimo, suonando il piano forte e ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 marzo 2021)nella scuola disin dall’inizio della stagione,è uno dei concorrenti del talent nell’edizione 2020/21. Un percorso lungo, dunque, quello di Luca, giunto al serale insieme al resto della classe. All’anagrafe Luca Marzano, ‘Aka’ è giunto a Roma dalla vicina Campania.età edel concorrente di20 Nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre 2000,ha 20 anni. Ormai da mesi tra i banchi di20, Luca non è però nuovo al mondo della musica, tantomeno della televisione. Era il 2017, infatti, quandoprendeva parte ad X Factor come concorrente. Nel talent di derivazione britannica, Luca si presentò con il suo nome di battesimo, suonando il piano forte e ...

