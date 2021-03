Calcio, il Qatar gioca (tra le polemiche) in Europa: ecco perché (Di sabato 27 marzo 2021) Non si tratta di geografia rivisitata e corretta e nemmeno di una fake del calendario calcistico, ma di una scelta – attenzione: una scela politica – fatta dalla FIFA anche (e non solo) in vista dei Mondiali in Qatar. Ebbene: la nazionale di calcio del Qatar è stata inserita in un raggruppamento europeo – il Gruppo A – al fine di potersi preparare al meglio al Mondiale che disputerà da padrone di casa. Ovviamente da fuori classifica, visto che il Qatar è già di diritto qualificato in qualità di paese organizzatore. Leggi su vanityfair (Di sabato 27 marzo 2021) Non si tratta di geografia rivisitata e corretta e nemmeno di una fake del calendario calcistico, ma di una scelta – attenzione: una scela politica – fatta dalla FIFA anche (e non solo) in vista dei Mondiali in Qatar. Ebbene: la nazionale di calcio del Qatar è stata inserita in un raggruppamento europeo – il Gruppo A – al fine di potersi preparare al meglio al Mondiale che disputerà da padrone di casa. Ovviamente da fuori classifica, visto che il Qatar è già di diritto qualificato in qualità di paese organizzatore.

