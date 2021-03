Amici 20, chi è stato eliminato? Due allievi hanno abbandonato la scuola (Di domenica 28 marzo 2021) Nella seconda puntata del serale di Amici 20 ci sono stati diversi colpi di scena. Se siamo abituati a vedere le litigate tra la coach di danza classica Alessandra Celentano e la showgirl romana Lorella Cuccarini, oltre ai continui botta e risposta tra Zerbi – Arisa e Pettinelli, probabilmente in molti di voi non erano pronti a queste due eliminazioni. Sebbene il concorrente che ha dovuto abbandonare il talent show per primo, forse, un po’ ce lo si aspettava, sui Social ci sono stati diversi commenti di indignazione per il secondo allievo che ha dovuto abbandonare il programma per volere dei 3 giudici esterni Stefano De Martino, Stash Fiordispino e il Principe Emanuele Filiberto. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme chi sono i due allievi di Amici 20 che sono stati eliminati in questa seconda puntata del serale andata in onda ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 28 marzo 2021) Nella seconda puntata del serale di20 ci sono stati diversi colpi di scena. Se siamo abituati a vedere le litigate tra la coach di danza classica Alessandra Celentano e la showgirl romana Lorella Cuccarini, oltre ai continui botta e risposta tra Zerbi – Arisa e Pettinelli, probabilmente in molti di voi non erano pronti a queste due eliminazioni. Sebbene il concorrente che ha dovuto abbandonare il talent show per primo, forse, un po’ ce lo si aspettava, sui Social ci sono stati diversi commenti di indignazione per il secondo allievo che ha dovuto abbandonare il programma per volere dei 3 giudici esterni Stefano De Martino, Stash Fiordispino e il Principe Emanuele Filiberto. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme chi sono i duedi20 che sono stati eliminati in questa seconda puntata del serale andata in onda ...

