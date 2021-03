UFC 260 – Anteprima – Miocic Vs Ngannou 2 (Di venerdì 26 marzo 2021) UFC 260 – Anteprima – Seconda card numerata del mese, secondo evento che mette almeno una cintura in palio. Proprio così, nel main event Francis Ngannou (15-3) proverà nuovamente a strappare la cintura dei pesi massimi al campione Stipe Miocic (20-3). Invece, nel co main event Tyron Woodley (19-6-1) proverà a togliersi di dosso tutte le voci che lo danno per finito contro un atleta di altissimo calibro come Vicente Luque (19-7-1). La main card sarà in diretta da Las Vegas su DAZN e UFC Fight Pass dalle ore 4.00 di Domenica 28 Marzo. Attenzione fate beni i conti, perché proprio Domenica notte avverrà il passaggio all’ora legale. Nel resto della card, decimata da ritiri e annullamenti, i nomi più attesi sono quelli di Sean O’Malley (12-1) e Khama Worthy (16-7). The BIGGEST knockout of all time?! What was your reaction to that ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) UFC 260 –– Seconda card numerata del mese, secondo evento che mette almeno una cintura in palio. Proprio così, nel main event Francis(15-3) proverà nuovamente a strappare la cintura dei pesi massimi al campione Stipe(20-3). Invece, nel co main event Tyron Woodley (19-6-1) proverà a togliersi di dosso tutte le voci che lo danno per finito contro un atleta di altissimo calibro come Vicente Luque (19-7-1). La main card sarà in diretta da Las Vegas su DAZN e UFC Fight Pass dalle ore 4.00 di Domenica 28 Marzo. Attenzione fate beni i conti, perché proprio Domenica notte avverrà il passaggio all’ora legale. Nel resto della card, decimata da ritiri e annullamenti, i nomi più attesi sono quelli di Sean O’Malley (12-1) e Khama Worthy (16-7). The BIGGEST knockout of all time?! What was your reaction to that ...

