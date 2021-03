**Tpl: sindacati, adesione media dell'85% a sciopero con punte del 100%** (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Tpl: sindacati, adesione media dell'85% a sciopero con punte del 100%**... - bisagnino : Sciopero nazionale Tpl, sindacati: in Liguria adesioni lavoratori al 94% - LiguriaNotizie : Sciopero nazionale Tpl, sindacati: in Liguria adesioni lavoratori al 94% - Ansa_Piemonte : Tpl: sciopero a Torino, per sindacati 75% media adesione. Regolare questa mattina la metropolitana #ANSA - romamobilita : Oggi trasporto pubblico a rischio per lo #scioperonazionale di 24 ore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Ui… -