"Ti lamenti", "Sei un cogl...". È bufera per il post di Mentana (Di venerdì 26 marzo 2021) Bartolo Dall'Orto Il direttore del Tg di La7 risponde ad un utente che lo aveva criticato: "Legga le iniziali". E i follower si dividono "Credo Opportuno Giudicare Lei Inopportuno O Non Equilibrato: legga solo le iniziali". Cioè: "coglione". Con questa frase, non proprio da galateo, Enrico Mentana ha risposto alle critiche pubblicate da un tal Antonio C. sulla sua pagina. Un attacco in scivolata, non proprio signorile, che sta già dividendo i follower: ha fatto bene a rivolgersi così ad un utente? Tutto nasce da un post pubblicato questa mattina intorno alle 11. Tema: campagna vaccinale italiana. Il direttorissimo sostiene di denunciare da almeno due mesi "incongruenze e ritardi" sul fronte siero anti-coronavirus. In effetti già nei giorni scorsi si era scagliato ("mi vergogno") contro i giornalisti che ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Bartolo Dall'Orto Il direttore del Tg di La7 risponde ad un utente che lo aveva criticato: "Legga le iniziali". E i follower si dividono "Credo Opportuno Giudicare Lei Inopportuno O Non Equilibrato: legga solo le iniziali". Cioè: "ione". Con questa frase, non proprio da galateo, Enricoha riso alle critiche pubblicate da un tal Antonio C. sulla sua pagina. Un attacco in scivolata, non proprio signorile, che sta già dividendo i follower: ha fatto bene a rivolgersi così ad un utente? Tutto nasce da unpubblicato questa mattina intorno alle 11. Tema: campagna vaccinale italiana. Il direttorissimo sostiene di denunciare da almeno due mesi "incongruenze e ritardi" sul fronte siero anti-coronavirus. In effetti già nei giorni scorsi si era scagliato ("mi vergogno") contro i giornalisti che ...

