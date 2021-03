Tangenti, ex ministro Clini condannato a 6 anni per una mazzetta da un milione di euro (Di venerdì 26 marzo 2021) Clini avrebbe ottenuto il denaro nell’ambito di un progetto tra Italia e Iraq: un maxi finanziamento a fondo perduto di 56 milioni di euro che l’Italia ha destinato al paese medio orientale per lo sviluppo sostenibile. La reazione: "Io condannato dopo otto anni e senza prove" Leggi su repubblica (Di venerdì 26 marzo 2021)avrebbe ottenuto il denaro nell’ambito di un progetto tra Italia e Iraq: un maxi finanziamento a fondo perduto di 56 milioni diche l’Italia ha destinato al paese medio orientale per lo sviluppo sostenibile. La reazione: "Iodopo ottoe senza prove"

