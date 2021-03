"Se i governatori hanno sbagliato, si facciano i nomi", dice Zaia (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - "Draghi è una persona intelligente e infatti non ha sostenuto che tutte le Regioni abbiano sbagliato. Siccome il piano nazionale lo devono seguire tutti, non sarebbe male sapere quali siano le regioni che hanno vaccinato le persone sbagliate": così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha replicato all'osservazione del premier secondo cui sarebbero stati trascurati gli anziani. "La differenza tra noi e Roma è una e sostanziale: noi siamo a bordo campo e abbiamo gli ammalati", ha sottolineato Zaia in un'intervista al Corriere della Sera, "chi a Roma parla male dell'autonomia è in tribuna e non ha le responsabilità che abbiamo noi". In Conferenza Stato-Regioni, ha sottolineato il presidente del Veneto, "in molti hanno sottolineato ciò che ci ha reso il lavoro di vaccinare più ... Leggi su agi (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - "Draghi è una persona intelligente e infatti non ha sostenuto che tutte le Regioni abbiano. Siccome il piano nazionale lo devono seguire tutti, non sarebbe male sapere quali siano le regioni chevaccinato le persone sbagliate": così il governatore del Veneto, Luca, ha replicato all'osservazione del premier secondo cui sarebbero stati trascurati gli anziani. "La differenza tra noi e Roma è una e sostanziale: noi siamo a bordo campo e abbiamo gli ammalati", ha sottolineatoin un'intervista al Corriere della Sera, "chi a Roma parla male dell'autoa è in tribuna e non ha le responsabilità che abbiamo noi". In Conferenza Stato-Regioni, ha sottolineato il presidente del Veneto, "in moltisottolineato ciò che ci ha reso il lavoro di vaccinare più ...

