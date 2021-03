Recovery: consulenti lavoro a Draghi, priorità ai progetti già cantierabili degli enti locali (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

LuciaLaVita1 : RT @SempreLibero2: @ahabello Vogliamo parlare di come Draghi ha sputtanato letteralmente l'EMA, con un comportamento insensato? Oppure dell… - adiosu46 : RT @SempreLibero2: @ahabello Vogliamo parlare di come Draghi ha sputtanato letteralmente l'EMA, con un comportamento insensato? Oppure dell… - travan28 : RT @SempreLibero2: @ahabello Vogliamo parlare di come Draghi ha sputtanato letteralmente l'EMA, con un comportamento insensato? Oppure dell… - SempreLibero2 : @ahabello Vogliamo parlare di come Draghi ha sputtanato letteralmente l'EMA, con un comportamento insensato? Oppure… - acorneroflife : comunque raga critiche a parte posso solo dire che cazzo di figata deve essere essere uno dei consulenti di mckinse… -