Quali sono le alternative per sostituire Gattuso a fine stagione? (Di venerdì 26 marzo 2021) Non basta a Gennaro Gattuso la conquista della Coppa Italia alla fine della scorsa stagione, contro tutti i pronostici dei bookmakers, per conquistare la piazza napoletana. Anche se la panchina dell’allenatore adesso sembra al sicuro fino a fine stagione, grazie anche alle vittorie contro Roma e Milan che hanno messo il Napoli nelle condizioni di essere tra le favorite per la Qualificazione della Champions League, Gattuso non riesce a conquistare il cuore della città. Mentre il Napoli risale la classifica, la stampa sembra essere troppo distratta dal nome del nuovo allenatore. Si passa da Simone Inzaghi ad Allegri e da Fonseca a Sarri. Anche gli allibratori non sembrano essere da meno come ad esempio Eurobet che piazza una quota di 1.85 sull’esonero di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Non basta a Gennarola conquista della Coppa Italia alladella scorsa, contro tutti i pronostici dei bookmakers, per conquistare la piazza napoletana. Anche se la panchina dell’allenatore adesso sembra al sicuro fino a, grazie anche alle vittorie contro Roma e Milan che hanno messo il Napoli nelle condizioni di essere tra le favorite per laficazione della Champions League,non riesce a conquistare il cuore della città. Mentre il Napoli risale la classifica, la stampa sembra essere troppo distratta dal nome del nuovo allenatore. Si passa da Simone Inzaghi ad Allegri e da Fonseca a Sarri. Anche gli allibratori non sembrano essere da meno come ad esempio Eurobet che piazza una quota di 1.85 sull’esonero di ...

Advertising

GQitalia : «Sky Rojo 2» si farà. Anzi, è già pronta. Quali sono le anticipazioni dei nuovi episodi della serie spagnola di Ále… - NintendoItalia : Esattamente 10 anni fa, Nintendo #3DS faceva il suo debutto in Europa! Quali sono i tuoi ricordi preferiti di quest… - insopportabile : Le scuse di Angela Merkel sono un pessimo esempio, un atto sovversivo in questi tempi nei quali la colpa è sempre di qualcun altro. - cosefighe : Segni zodiacali e divorzio: quali sono i meno adatti al matrimonio? - robifacc : RT @DebFraRom1: - avete già pensato alla cifra del prossimo scostamento? - No. Perché non è che dobbiamo sparare numeri, dovremo vedere, al… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono NielsenIQ: 'Il 68% degli italiani dichiara di avere difficoltà economiche' Quali sono i quattro nuovi gruppi di consumatori del 2021? Secondo la ricerca NielsenIQ, le condizioni economiche del 76% degli italiani sono mutate a seguito della pandemia, determinando cambiamenti ...

Come scegliere i portasci per la tua auto Quali sono le principali tipologie di portasci che troviamo in commercio Nei negozi fisici o online possiamo trovare differenti tipologie di portasci per auto. Vediamo le più comuni e quali sono le ...

Vacanze pasquali in Ue, quali sono le regole anti Covid da rispettare Il Sole 24 ORE missione di acquisire i diritti di Direzione Diritti Sportivi. Le trattative sono condotte avendo cura, da un lato, di acquisire i diritti per lo sfruttamento su tutte le piattaforme per le quali Rai ha titolo, cos ...

Magic: The Gathering Arena - Strixhaven, l'anteprima Scopriamo le principali novità del nuovo set Strixhaven di Magic: The Gathering Arena. Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. Se avete ...

i quattro nuovi gruppi di consumatori del 2021? Secondo la ricerca NielsenIQ, le condizioni economiche del 76% degli italianimutate a seguito della pandemia, determinando cambiamenti ...le principali tipologie di portasci che troviamo in commercio Nei negozi fisici o online possiamo trovare differenti tipologie di portasci per auto. Vediamo le più comuni ele ...Direzione Diritti Sportivi. Le trattative sono condotte avendo cura, da un lato, di acquisire i diritti per lo sfruttamento su tutte le piattaforme per le quali Rai ha titolo, cos ...Scopriamo le principali novità del nuovo set Strixhaven di Magic: The Gathering Arena. Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. Se avete ...