Pregliasco a iNews24 | “Ritorno a scuola deve essere attento e mirato | in base all’andamento dei contagi”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco iNews24

Inews24

...ne ha parlato ieri il professore, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano nonché membro della task force anti covid della regione Lombardia, che intervistato da.it ha ...... in un'intervista a.it. 'Sicuramente - ha aggiunto - non ci basterà questo primo giro di ...rileva inoltre che 'queste vaccinazioni, per una registrazione rapida, hanno uno schema ...Il ritorno a scuola dopo Pasqua, secondo il professore Fabrizio Pregliasco, è possibile, ma va organizzato in base ai contagi e con cautela.Secondo il direttore sanitario del Galeazzi, è tutto da vedere se i casi di trombosi siano collegati al vaccino Astrazeneca.