Ponte Stretto, Bellanova "Serve per l'Alta velocità Trieste-Palermo" (Di venerdì 26 marzo 2021) "Il Ponte sullo Stretto? Le commissioni di Senato e Camera hanno votato dei pareri da cui si evince la necessità di avere l'Alta velocità da Trieste e Palermo: per questo Serve una continuità dell'attraversamento stabile". A dirlo, a Palermo, il viceministro delle Infrastrutture Teresa Bellanova. bil/fsc/mrv

