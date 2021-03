Pd: Letta “Se sono tornato non è per vivacchiare” (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se sono cattivo o no dipende da cosa si intende per cattiveria. Oggi sono più determinato: ho imparato tante cose. Se sono tornato non è per vivacchiare, non voglio guidare la coalizione verso la sconfitta. Devo sistemare le cose e cercare di vincere le prossime elezioni”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Incontrerò Renzi e parleremo di che tipo di futuro costruire per la sinistra. Non è l’ultimo, devo fare ancora diversi incontri. Noi vogliamo costruire un’alleanza di centrosinistra con i 5 Stelle. Quello che ho chiaro è che la destra fa il gioco di fare l’opposizione con Meloni e di stare al governo con la Lega. E la svolta europeista di Salvini, fatta con Giorgetti davanti a un caffè, è da mettere alla ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Secattivo o no dipende da cosa si intende per cattiveria. Oggipiù determinato: ho imparato tante cose. Senon è per, non voglio guidare la coalizione verso la sconfitta. Devo sistemare le cose e cercare di vincere le prossime elezioni”. Così il segretario del Pd Enrico, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Incontrerò Renzi e parleremo di che tipo di futuro costruire per la sinistra. Non è l’ultimo, devo fare ancora diversi incontri. Noi vogliamo costruire un’alleanza di centrosinistra con i 5 Stelle. Quello che ho chiaro è che la destra fa il gioco di fare l’opposizione con Meloni e di stare al governo con la Lega. E la svolta europeista di Salvini, fatta con Giorgetti davanti a un caffè, è da mettere alla ...

Advertising

Linkiesta : Letta sta cominciando a scoprire le sue carte, che al momento sono grottesche come quelle di Zingaretti. Il segret… - Linkiesta : #Letta rianima il partito di Conte, immemore dei tragici e identici errori del passato. Da D’Alema a Veltroni, i l… - Giorgiolaporta : Invece di fare la pagliacciata di sostituire #Marcucci e #DelRio per far vedere che le #donne sono fondamentali nel… - IlModeratoreWeb : Pd: Letta “Se sono tornato non è per vivacchiare” - - licia_la : Dicono che abbiamo il 2% ma non si rendono conto che l’importante non sono i sondaggi, ma la capacità di fare polit… -