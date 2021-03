Ordinanza in Alto-Adige, senza un auto-tampone per i bimbi scuola vietata (Di venerdì 26 marzo 2021) Jimmy Milanese Dal 7 aprile se i bambini di 6-10 anni non si faranno il tampone antigenico non potranno entrare a scuola "A scuola ci torni solo se ti fai da solo un test nasale ma se ti rifiuti di farlo per te c'è la didattica a distanza". Questa, in sintesi, la decisione del presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher contenuta nell'Ordinanza n. 15 del 19 marzo 2021 che dal 7 aprile andrà ad interessare tutti gli alunni Altoatesini tra i 6 e 10 anni. Infatti, per permettere il monitoraggio della diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2 nella popolazione scolastica Altoatesina, dopo le vacanze pasquali si potranno avvalere della didattica in presenza esclusivamente gli alunni che si sottoporranno ai test nasali ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Jimmy Milanese Dal 7 aprile se i bambini di 6-10 anni non si faranno ilantigenico non potranno entrare a"Aci torni solo se ti fai da solo un test nasale ma se ti rifiuti di farlo per te c'è la didattica a distanza". Questa, in sintesi, la decisione del presidente della Provincianoma di Bolzano Arno Kompatscher contenuta nell'n. 15 del 19 marzo 2021 che dal 7 aprile andrà ad interessare tutti gli alunniatesini tra i 6 e 10 anni. Infatti, per permettere il monitoraggio della diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2 nella popolazione scolasticaatesina, dopo le vacanze pasquali si potranno avvalere della didattica in preesclusivamente gli alunni che si sottoporranno ai test nasali ...

