No, i tamponi non introducono nel nostro corpo una sostanza cancerogena (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 26 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la notizia di verificare un video inviatoci via WhatsApp. Non siamo stati in grado di identificare l’autore e la fonte originale. La versione più lontana nel tempo che siamo riusciti a identificare è stata pubblicata dal canale FreeSpeechWarrior sulla piattaforma video BitChute alle 02:12 del mattino (ora italiana) del 25 marzo 2021. Il video mostra un uomo di mezza età con occhiali scuri che parla in lingua inglese all’interno della propria automobile e mostra una scatola di un «Covid-19 Self-Test Kit» distribuito dal National Health Service, il servizio sanitario inglese. Sulla scatola l’uomo indica il simbolo «Sterile Eo» che appare poi sovraimpresso in evidenza nel video. La persona nel video deduce, da una ricerca su Google che mostra sul proprio smartphone, che i tamponi conterrebbero ossido di etilene, una ... Leggi su facta.news (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 26 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la notizia di verificare un video inviatoci via WhatsApp. Non siamo stati in grado di identificare l’autore e la fonte originale. La versione più lontana nel tempo che siamo riusciti a identificare è stata pubblicata dal canale FreeSpeechWarrior sulla piattaforma video BitChute alle 02:12 del mattino (ora italiana) del 25 marzo 2021. Il video mostra un uomo di mezza età con occhiali scuri che parla in lingua inglese all’interno della propria automobile e mostra una scatola di un «Covid-19 Self-Test Kit» distribuito dal National Health Service, il servizio sanitario inglese. Sulla scatola l’uomo indica il simbolo «Sterile Eo» che appare poi sovraimpresso in evidenza nel video. La persona nel video deduce, da una ricerca su Google che mostra sul proprio smartphone, che iconterrebbero ossido di etilene, una ...

