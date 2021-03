LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Kaito Toba al comando, bene gli italiani (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE Prove libere DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 12.24 Toba si migliora e si conferma al comando. Il giapponese detta il passo, ma i tempi sono destinati a crollare nella FP2 che vivremo questo pomeriggio a partire dalle 15.50. 12.23 La classifica aggiornata: 1 27 K. Toba 2:06.554 2 28 I. GUEVARA +0.347 3 16 A. MIGNO +0.351 4 23 N. ANTONELLI +0.417 5 17 J. MCPHEE +0.579 6 50 J. DUPASQUIER +0.588 7 19 A. IZDIHAR +0.591 8 5 J. MASIA +0.630 9 99 C. TATAY +0.743 10 73 M. KOFLER +0.754 12.22 Guevara si conferma al secondo tempo, mentre Foggia firma il primo riferimento con 857 ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LALADELLEDI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 12.24si migliora e si conferma al. Il giapponese detta il passo, ma i tempi sono destinati a crollare nella FP2 che vivremo questo pomeriggio a partire dalle 15.50. 12.23 La classifica aggiornata: 1 27 K.2:06.554 2 28 I. GUEVARA +0.347 3 16 A. MIGNO +0.351 4 23 N. ANTONELLI +0.417 5 17 J. MCPHEE +0.579 6 50 J. DUPASQUIER +0.588 7 19 A. IZDIHAR +0.591 8 5 J. MASIA +0.630 9 99 C. TATAY +0.743 10 73 M. KOFLER +0.754 12.22 Guevara si conferma al secondo tempo, mentre Foggia firma il primo riferimento con 857 ...

