«Il portiere è il ruolo della disperazione, è decisivo quando tutto sembra ormai finito» (Di venerdì 26 marzo 2021) Quella dei portieri è una pazzia leggendaria. La descrive molto bene Andoni Zubizzarreta in un pezzo su El Pais. Lo storico portiere del Barcellona e della Spagna coglie il racconto del rigore parato da Oblak a Joselu nell'ultima giornata di della Liga, all'87'. Una parata che ha consentito all'Atletico di restare in vetta al campionato spagnolo. "Di solito succede così: la tua squadra è prima in classifica ma il suo vantaggio si sta riducendo. La partita ha uno stretto margine favorevole, un gol, che rende essenziale la responsabilità di mantenere la porta inviolata. Per continuare ad essere primi e, soprattutto, perché i nervi non si diffondano all'intero ecosistema della tua squadra. E guarda un po', a dieci minuti dalla fine, l'arbitro fischia uno di quei rigori che definiscono i nostri tempi ...

