I fascisti entrano nella Knesset: in Israele va in scena lo strappo della vergogna (Di venerdì 26 marzo 2021) Globalist ne ha dato conto nella prima parte del 'viaggio' nell'Israele post elezioni. Ma oggi, a sottolineare cosa significhi l'ingresso alla Knesset del partito razzista, omofobo, 'kahanista' ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) Globalist ne ha dato contoprima parte del 'viaggio' nell'post elezioni. Ma oggi, a sottolineare cosa significhi l'ingresso alladel partito razzista, omofobo, 'kahanista' ...

Advertising

globalistIT : - chitrio : Mi serve qualcuno che venga a pulire casa nel nuovo quartiere. Voi non avete idea di quanto sia terrorizzata dalla… - Lukadiarde : @GuidoCrosetto @ffortuzzi Guarda che entrano in Fratelli d’Italia perché son fascisti, non il contrario - Marco03871862 : @Sereio_X @BeppeGiulietti @Artventuno @maurobiani @andreapurgatori @Anpinazionale @reportrai3 @IaconaRiccardo… - ppiersante : @partimeasylover @Reale_Scenari @corriereveneto @mascaweb @_Nico_Piro_ @MassimoCarlotto @Pennacchiiiii @bettin2015… -