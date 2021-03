GP Qatar | in Moto3 è la FP1 delle sorprese

(Di venerdì 26 marzo 2021) Riparte il motomondiale 2021 con il GP del, ed è laad aprire le danze con la FP1. In una sessione tranquilla, molto calda ma con zero cadute, il rookie Pedro Acosta comincia alla grande, concludendo la sessione con il miglior tempo. Il giovane portacolori KTM Ajo precede nell’ultimo time attack, battendo di 25 millesimi il sudafricano Darryn Binder. Terzo Ryusei Yamanaka, il quale precede colui il quale è indicato come favorito per il mondiale 2021, Jaume Masia. John McPhee è autore del quinto tempo, a precedere Andrea Migno. Jason Dupasquier, Kaito Toba (vincitore qui nel 2019), Stefano Nepa e l’esordiente Izan Guevara completano la top ten. Vediamo adesso cos’abbiamo imparato da questa FP1. GP, cos’abbiamo visto nella FP1 della? In verità, non abbiamo visto molto. Le condizioni meteo ...

GpProve Libere 1 - Primo semaforo verde della stagione per il Motomondiale, i piloti della classehanno aperto le 'danze' al Losail International Circuit, dove domenica è in ......40 - 14:00 - Warm - Up14:10 - 14:30 - Warm - Up Moto2 14:40 - 15:00 - Warm - Up MotoGP 16:00 - Gara17:20 - Gara Moto2 19:00 - Gara MotoGP Dove vedere il GP del2021 Il Gran Premio ...