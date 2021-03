F1, la Ferrari è tornata! Sainz 4°, vicino a Verstappen nelle FP2 in Bahrain! Mercedes in difficoltà (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ stato ancora Max Verstappen il più veloce in questa prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir il pilota olandese della Red Bull ha siglato il crono di 1’30?847 rafforzando il concetto che la RB16B è una monoposto competitiva e Max è a proprio agio. Una sessione di un’ora che, come accaduto nella FP1, ha costretto piloti e squadre a sfruttare tutto il tempo a propria disposizione per verificare le condizioni con temperature più basse rispetto alla prima ora di prove. Da questo punto di vista Red Bull ha dato una risposta, ma il contesto è decisamente equilibrato, più di quello che si potrebbe aspettare, parlando di prestazione pura. Alle spalle di Verstappen, infatti, c’è un pacchetto di mischia inaspettato: la McLaren Mercedes del britannico Lando Norris a 0?095, ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ stato ancora Maxil più veloce in questa prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir il pilota olandese della Red Bull ha siglato il crono di 1’30?847 rafforzando il concetto che la RB16B è una monoposto competitiva e Max è a proprio agio. Una sessione di un’ora che, come accaduto nella FP1, ha costretto piloti e squadre a sfruttare tutto il tempo a propria disposizione per verificare le condizioni con temperature più basse rispetto alla prima ora di prove. Da questo punto di vista Red Bull ha dato una risposta, ma il contesto è decisamente equilibrato, più di quello che si potrebbe aspettare, parlando di prestazione pura. Alle spalle di, infatti, c’è un pacchetto di mischia inaspettato: la McLarendel britannico Lando Norris a 0?095, ...

