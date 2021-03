F1 in tv, GP Bahrain 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky (Di venerdì 26 marzo 2021) Scatta ufficialmente il weekend del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sakhir, dove si sono svolti i tre giorni dei test pre-stagionali, prenderà il via questa nuova annata che, si spera, possa procedere senza i terribili problemi legati alla pandemia come accaduto purtroppo nel 2020. Si tratta della prima di 23 gare, che andranno ad eleggere il nuovo campione. Lewis Hamilton, come sempre, parte con i favori del pronostico, pronto a vincere il suo ottavo titolo iridato, per distanziare Michael Schumacher ed entrare ancor più nella leggenda del motorsport. I rivali, come sempre, non mancheranno, con Max Verstappen in prima linea, grazie ad una Red Bull che appare davvero in palla in questo avvio di stagione. Vedremo, inoltre, come sarà l’approccio della Ferrari, dopo un 2020 ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Scatta ufficialmente il weekend del Gran Premio del, primo appuntamento della stagione del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir, dove si sono svolti i tre giorni dei test pre-stagionali, prenderà il via questa nuova annata che, si spera, possa procedere senza i terribili problemi legati alla pandemia come accaduto purtroppo nel 2020. Si tratta della prima di 23 gare, che andranno ad eleggere il nuovo campione. Lewis Hamilton, come sempre, parte con i favori del pronostico, pronto a vincere il suo ottavo titolo iridato, per distanziare Michael Schumacher ed entrare ancor più nella leggenda del motorsport. I rivali, come sempre, non mancheranno, con Max Verstappen in prima linea, grazie ad una Red Bull che appare davvero in palla in questo avvio di stagione. Vedremo, inoltre, come sarà l’approccio della Ferrari, dopo un 2020 ...

