F1 Gp Bahrain 2021: due membri dell’Aston Martin positivi al Covid-19 (Di venerdì 26 marzo 2021) Due membri dello staff del team Aston Martin di Formula Uno sono risultati positivi al coronavirus e sono in quarantena. Il team ha spiegato alla dpa poco prima dell’inizio delle prime prove libere per il Gran Premio del Bahrain di apertura della stagione che sono state implementate ulteriori misure di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sulle persone infette. L’Aston Martin è il team rinominato Racing Point, con l’ex campione del mondo Sebastian Vettel il loro nuovo pilota insieme a Lance Stroll. La gara del Bahrain di domenica inizierà la stagione con un record di 23 Gran Premi in programma. A causa del coronavirus le squadre stanno operando in bolle con frequenti test. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Duedello staff del team Astondi Formula Uno sono risultatial coronavirus e sono in quarantena. Il team ha spiegato alla dpa poco prima dell’inizio delle prime prove libere per il Gran Premio deldi apertura della stagione che sono state implementate ulteriori misure di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sulle persone infette. L’Astonè il team rinominato Racing Point, con l’ex campione del mondo Sebastian Vettel il loro nuovo pilota insieme a Lance Stroll. La gara deldi domenica inizierà la stagione con un record di 23 Gran Premi in programma. A causa del coronavirus le squadre stanno operando in bolle con frequenti test. SportFace.

