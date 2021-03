Draghi, duro attacco al leader politico: “Non ne otterrà una in più” (Di venerdì 26 marzo 2021) Draghi all’attacco contro il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in merito alla distribuzione di vaccini per fronteggiare la pandemia da Covid-19 Il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha partecipato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 marzo 2021)all’contro il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in merito alla distribuzione di vaccini per fronteggiare la pandemia da Covid-19 Il Presidente del Consiglio dei ministri Marioha partecipato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

Adnkronos : #VaccinoPfizer, Draghi duro con Kurz: 'Non avrà una dose in più' - Guido44895392 : Finalmente un PdC con le palle! Dopo anni di PdC servili verso i padroni teutonici, ci voleva un Draghi, “nomen ome… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, vaccinazioni a rilento: troppi anziani in attesa. Draghi duro: “Non tutte le Regioni seguono le… - Giovanni1946861 : @ardigiorgio @CarloCalenda ? Nel corso Consiglio Europeo sulla distribuzione delle dosi vaccino anti Covid, Draghi:… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, vaccinazioni a rilento: troppi anziani in attesa. Draghi duro: “Non tutte le Regioni seg… -