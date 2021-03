Covid: la Lega spinge per le riaperture ad Aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) Alta tensione nel governo: Draghi frena, Salvini spinge sulle riaperture ad Aprile. La Lega: “Non è possibile decidere adesso che tutto rimarrà chiuso qualsiasi cosa accada” “Se con contagi alti e ospedali pieni si chiude, con contagi bassi e ospedali a posto si apre. Semplice. Siamo perfettamente d’accordo. Diciamo solo che non è possibile decidere adesso… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Alta tensione nel governo: Draghi frena, Salvinisullead. La: “Non è possibile decidere adesso che tutto rimarrà chiuso qualsiasi cosa accada” “Se con contagi alti e ospedali pieni si chiude, con contagi bassi e ospedali a posto si apre. Semplice. Siamo perfettamente d’accordo. Diciamo solo che non è possibile decidere adesso… L'articolo Corriere Nazionale.

LegaSalvini : 'MA QUI NON È ZONA ROSSA...?'. È RESSA ALLA MOSCHEA ABUSIVA - TV7Benevento : Covid: fonti M5S, 'su aperture stop propaganda Lega, non sta più all'opposizione'... - AlessioColzani : ???? #SALVINI: 'APRILE IL MESE DELLE RIAPERTURE, NO A NUOVE RESTRIZIONI' 'No'. Secca e chiarissima la risposta di… - conci66aa : RT @Svegliaitalian: Italiani desidero vi facciate sentire ,Dopo il 5 aprile BASTA CHIUSURE COVID ,O CI FAREMO TANTO MALE !! Ditelo al PD ai… - vito_perrino : Depistaggio , Dicasteri chiave al tempo del covid sono della Lega... Turismo e MISE. -