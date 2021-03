C’è stata un’altra audizione dei Ceo di big tech al Congresso americano (Di venerdì 26 marzo 2021) Da sinistra, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg e Jack Dorsey, amministratori delegati di Google, Facebook e Twitter, in collegamento video per l’udienza al CongressoMark Zuckerberg, Jack Dorsey e Sundar Pichai sono stati nuovamente interrogati dai legislatori del Congresso statunitense. Questa volta i leader di Facebook, Twitter e Google hanno dovuto rispondere alle domande sulla connessione tra la disinformazione online e gli eventi del 6 gennaio, quando centinaia di facinorosi hanno fatto irruzione nello stesso Congresso, minacciando l’incolumità dei suoi rappresentanti eletti. In quest’occasione, per la prima volta, Dorsey ha ammesso che la sua piattaforma, Twitter, ha avuto la sua dose di colpe nel contesto degli eventi che hanno causato l’assalto al Campidoglio e la morte di 5 persone. L’udienza davanti al comitato della Camera, che ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) Da sinistra, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg e Jack Dorsey, amministratori delegati di Google, Facebook e Twitter, in collegamento video per l’udienza alMark Zuckerberg, Jack Dorsey e Sundar Pichai sono stati nuovamente interrogati dai legislatori delstatunitense. Questa volta i leader di Facebook, Twitter e Google hanno dovuto rispondere alle domande sulla connessione tra la disinformazione online e gli eventi del 6 gennaio, quando centinaia di facinorosi hanno fatto irruzione nello stesso, minacciando l’incolumità dei suoi rappresentanti eletti. In quest’occasione, per la prima volta, Dorsey ha ammesso che la sua piattaforma, Twitter, ha avuto la sua dose di colpe nel contesto degli eventi che hanno causato l’assalto al Campidoglio e la morte di 5 persone. L’udienza davanti al comitato della Camera, che ...

