Bordoni-Cucunato | centri anziani abbandonati da Raggi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – “È gravissimo quello che stanno attraversando tutti idi Roma Capitale, gia’ in grande difficolta’ per la pandemia di COVID-19 e ulteriormente penalizzati dalle superficialita’ della sindaca. I nostrisono totalmente lasciati all’abbandono in questo periodo molto complesso, potendo contare solamente sull’importante apporto delle associazioni per fare due chiacchiere e provare a superare la solitudine.” “Infatti non si e’ mosso nessun servizio sociale comunale per provare ad aiutare glia tenersi in contatto tra loro durante questo periodo, costringendo i vari Presidenti deia inventarsi dei metodi per interagire coi propri iscritti.” “Parliamo diche spesso non ...