Bonucci e le 100 presenze in Azzurro | “Un’emozione | ogni volta come se fosse la prima”

Con la presenza di ieri nella vittoria per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, Leonardo Bonucci ha raggiunto le 100 presenze con la maglia della Nazionale italiana. Un importante traguardo, che lo stesso difensore ha voluto festeggiare con un post sul proprio profilo social: "L'emozione di indossarla 100 volte, l'entusiasmo come se fosse ogni volta la prima. Grazie".

