Bartolotti Micoperi al TGcom24 | ' Abbiamo rimosso la Concordia | pronti ad aiutare Suez'

Advertising

PresciuttiM : Fermo il 40% dell'import-export italiano al canale di Suez. Andrebbe ascoltato Bartolotti, boss di Micoperi: se ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Bartolotti Micoperi

Ravennawebtv.it

Abbiamo fatto capire al mondo che anche l'impossibile può realizzarsi, siamo pronti ad aiutare', così Silvio, l'Amministratore delegato di, l'azienda ravennate passata alle cronache internazionali per lo spettacolare salvataggio della Costa Concordia nel 2012, a Tgcom24 mette a ...' Abbiamo fatto capire al mondo che anche l'impossibile può realizzarsi, siamo pronti ad aiutare', così Silvio, l'Amministratore delegato di, l'azienda ravennate passata alle cronache internazionali per lo spettacolare salvataggio della Costa Concordia nel 2012, a Tgcom24 mette a ...L'Amministratore delegato di Micoperi, l'azienda italiana che raddrizzò la nave naufragata all'isola del Giglio nel 2012, a Tgcom24: "Abbiamo dimostrato al mondo che l'impossibile può realizzarsi, noi ...Nessun provvedimento contro la società per il decesso di un 63enne romeno ammalatosi dopo un viaggio a bordo di una motonave ...