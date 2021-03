Ascoli | multato il tecnico Sottil per ripetute espressioni blasfeme

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’allenatore dell’, Andrea, è statodalla FIGC con 1250 euro per avere, usatodurante il match contro la Reggiana. Secondo quanto si legge dalla nota, sarebbero addirittura 12 leusate dall’allenatore dei marchigiani. Questo il testo della nota: “ANDREA, allenatore della società1898 FC SpA, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Reggiana –del 14 febbraio 2021, durante lo svolgimento della gara, pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte,”. Foto: sitoL'articolo proviene da ...

Advertising

psb_original : Ascoli, multato Sottil per ripetute espressioni blasfeme #SerieB - lnzpcr : RT @bennygiardina: L'allenatore dell'Ascoli, Andrea Sottil, è stato multato (1250 euro) «per avere, nel corso della gara Reggiana - Ascoli… - lordambro1897 : RT @bennygiardina: L'allenatore dell'Ascoli, Andrea Sottil, è stato multato (1250 euro) «per avere, nel corso della gara Reggiana - Ascoli… - Giannifrn : RT @bennygiardina: L'allenatore dell'Ascoli, Andrea Sottil, è stato multato (1250 euro) «per avere, nel corso della gara Reggiana - Ascoli… - AndreaZeoli : RT @bennygiardina: L'allenatore dell'Ascoli, Andrea Sottil, è stato multato (1250 euro) «per avere, nel corso della gara Reggiana - Ascoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli multato

Episodio decisamente curioso in Serie B dove Andrea Sottil, attuale tecnico dell ', è stato condannato dalla Procura Federale a pagare una multa per avere bestemmiato in modo reiterato durante la partita contro la Reggiana. In particolare, secondo quanto si legge nel ...L'è statodi 5.000 euro "per avere, al 42° del secondo tempo, persona non identificata ma riconducibile alla società, assunto un atteggiamento provocatorio e intimidatorio nei ...SOTTIL ASCOLI MULTA - L’allenatore dell’Ascoli, Andrea Sottil, è stato multato dalla FIGC con 1250 euro per avere, usato ripetute ...Ha bestemmiato ripetutamente durante una gara ufficiale nel mese scorso. Arriva la pensate multa per l'allenatore dell'Ascoli Sottil ...