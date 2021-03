Ancora chiamate con prefisso +44 a marzo e di nuovo ping calls (Di venerdì 26 marzo 2021) In questi ultimi giorni di marzo sono ritornate alla ribalta le chiamate con prefisso +44. Si tratta di un telefonate internazionali di cui in molti si chiedono la provenienza e anche la reale motivazione. Meglio dunque specificare fin da subito che il mittente potrebbe non essere un conoscente o comunque una normale individuo interessato ad un contatto. Piuttosto c’è il rischio concreto di incorrere in un raggiro o truffa noto come il fenomeno delle ping calls. Non è certo la prima volta che sulle pagine OM si procede all’alert sulle ping calls. Si tratta di finte chiamate internazionali effettuate da chi ha tutte le intenzioni di irretire un’ignara vittima. In pratica si procede con un paio di squilli o anche solo uno all’indirizzo di un cittadino ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) In questi ultimi giorni disono ritornate alla ribalta lecon+44. Si tratta di un telefonate internazionali di cui in molti si chiedono la provenienza e anche la reale motivazione. Meglio dunque specificare fin da subito che il mittente potrebbe non essere un conoscente o comunque una normale individuo interessato ad un contatto. Piuttosto c’è il rischio concreto di incorrere in un raggiro o truffa noto come il fenomeno delle. Non è certo la prima volta che sulle pagine OM si procede all’alert sulle. Si tratta di finteinternazionali effettuate da chi ha tutte le intenzioni di irretire un’ignara vittima. In pratica si procede con un paio di squilli o anche solo uno all’indirizzo di un cittadino ...

