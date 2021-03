Amici 2021, spoiler seconda puntata Serale: eliminati e ospiti di sabato 27 marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Aka7even - Amici 20 Negli studi di Amici 20 è stata registrata la seconda puntata del Serale, che sarà trasmessa su Canale 5 domani sera, sabato 27 marzo. Se non volete spoiler sugli ospiti e, soprattutto, sull’esito della sfida a squadre e gli eliminati, la vostra lettura deve fermarsi qui. Amici 20, spoiler seconda puntata Serale: gli eliminati di sabato 27 marzo Dopo le eliminazioni dei cantanti Gaia ed Esa, le tre squadre in gara sono così arrivate alla seconda puntata: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con Deddy, Enula, Leonardo, Sangiovanni, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 marzo 2021) Aka7even -20 Negli studi di20 è stata registrata ladel, che sarà trasmessa su Canale 5 domani sera,27. Se non voletesuglie, soprattutto, sull’esito della sfida a squadre e gli, la vostra lettura deve fermarsi qui.20,: glidi27Dopo le eliminazioni dei cantanti Gaia ed Esa, le tre squadre in gara sono così arrivate alla: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con Deddy, Enula, Leonardo, Sangiovanni, ...

