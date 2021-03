Albania-Inghilterra | la partita si disputerà regolarmente | ok da parte della polizia

(Di venerdì 26 marzo 2021), match per le qualificazioni al Mondiale 2022, si: ok dadi Tirana, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2022 sidomenica 28 marzo alle ore 18.00 a Tirana. C’era il rischio che il match fosse rinviato perchè lanon garantiva l’adozione di misure di sicurezza prima, durante e dopo lama le stesse forze dell’ordine – dopo un incontro con la Federcalcio albanese – hanno fatto sapere che potranno garantire l’ordine pubblico. «Sono state concordate le misure per il normale svolgimento, in termini ...

, match per le qualificazioni al Mondiale 2022, si disputerà regolarmente: ok da parte della polizia di ...... Svizzera - Lituania Gruppo D : Kazakistan - Francia , Ucraina - Finlandia Gruppo F : Danimarca - Moldavia , Austria - Isole Faroe , Israele - Scozia Gruppo I :, Polonia - ...Albania-Inghilterra, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2022 si disputerà regolarmente domenica 28 marzo alle ore 18.00 a Tirana. C’era il rischio che il match fosse rinviato perchè la ...La partita Polonia - Andorra di Domenica 28 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le qualificazioni mondiali ...