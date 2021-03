Zoom Escaper: il modo “educato” di uscire da una videocall indesiderata (Di giovedì 25 marzo 2021) Il “Dio dei rimedi”, Salvatore Aranzulla – che di mestiere fa anche il blogger, nonché divulgatore più letto in Italia – ci aveva ovviamente già pensato a spiegare “come simulare rumori e suoni in una chiamata telefonica”. Ma adesso arriva Zoom Escaper, l’escamotage con cui riuscire a ‘svincolarsi’ da una di quelle videochat noiose o sgradite che, con l’arrivo imminente del meeting, ha fatto crescere lo “stress da Zoom” al punto da potersi quasi abituare – dopo un anno di cuffiette, convocazioni, e ansie dal dover organizzare set decorosi e non troppo ‘familiari’. L’invenzione della web app che consente di “autosabotarsi” simula fastidiosi rumori di sottofondo o malfunzionamenti, come un bambino che piange, un cane che abbaia, raffiche di vento o il frastuono di un cantiere, offrendo motivi validi per disconnettersi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Il “Dio dei rimedi”, Salvatore Aranzulla – che di mestiere fa anche il blogger, nonché divulgatore più letto in Italia – ci aveva ovviamente già pensato a spiegare “come simulare rumori e suoni in una chiamata telefonica”. Ma adesso arriva, l’escamotage con cui ria ‘svincolarsi’ da una di quelle videochat noiose o sgradite che, con l’arrivo imminente del meeting, ha fatto crescere lo “stress da” al punto da potersi quasi abituare – dopo un anno di cuffiette, convocazioni, e ansie dal dover organizzare set decorosi e non troppo ‘familiari’. L’invenzione della web app che consente di “autosabotarsi” simula fastidiosi rumori di sottofondo o malfunzionamenti, come un bambino che piange, un cane che abbaia, raffiche di vento o il frastuono di un cantiere, offrendo motivi validi per disconnettersi e ...

