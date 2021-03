Roma | Villar | Mi ispiro a Iniesta e Busquets

(Di giovedì 25 marzo 2021) Gonzaloha parlato in esclusiva alla 'Gazzetta dello Sport'. Lo spagnolo dellaha parlato un po' di sé, presentandosi come un mix tra. 'Io sono cresciuto seguendo il ...

Advertising

ildpaa : RT @Gazzetta_it: #Villar: 'Io un po' Iniesta e un po' Busquets. La #Roma è speciale, il mio futuro è giallorosso' - danielelozzi : @giorgiodean #Villar: 'Mi ispiro a Iniesta e Busquets. La #Roma è speciale, il mio futuro è giallorosso' Veniva uguale dai... sbaglierò io - gianlulosito : @grecben @danielelozzi @giorgiodean @RiccardoValoti Tra l'altro scavando nelle sue vecchie dichiarazioni, i giocato… - VoceGiallorossa : ??? @Gonzalo14villar: 'Iniesta e Busquets? L'idea è di fare un mix. Rinnovo? Sono felicissimo qui, voglio continuare… - CinqueNews : Roma, Villar ha le idee chiare: «Mi ispiro a Iniesta e Busquets» -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Villar

La Gazzetta dello Sport

Gonzaloha parlato in esclusiva alla 'Gazzetta dello Sport'. Lo spagnolo dellaha parlato un po' di sé, presentandosi come un mix tra Iniesta e Busquets. 'Io sono cresciuto seguendo il ...Commenta per primo Gonzalo, giocatore dellae impegnato in questi giorni con la Nazionale Under21 della Spagna nella fase a gironi dell'Europeo di categoria, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport . ...Gonzalo Villar alla 'Gazzetta dello Sport': Roma ai quarti di finale di Europa League? Ho l'impressione che la cosa venga poco considerata.Gonzalo Villar, giocatore della Roma e impegnato in questi giorni con la Nazionale Under21 della Spagna nella fase a gironi dell'Europeo di categoria, ha rilasc ...