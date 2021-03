Risultati definitivi, Netanyahu senza maggioranza e una soluzione (Di venerdì 26 marzo 2021) I Risultati finali delle elezioni per la 24esima Knesset sono arrivati ieri sera mostrando un dato politico inequivocabile. Benyamin Netanyahu non ha la maggioranza di destra che durante la campagna elettorale affermava di poter ottenere già la sera del 23 marzo, alla chiusura delle urne. I cinque partiti religiosi e di destra del cosiddetto blocco pro-Bibi hanno conquistato 59 scranni, due in meno rispetto alla maggioranza di 61 seggi. Di fatto il premier israeliano ha perso le elezioni anche se … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 26 marzo 2021) Ifinali delle elezioni per la 24esima Knesset sono arrivati ieri sera mostrando un dato politico inequivocabile. Benyaminnon ha ladi destra che durante la campagna elettorale affermava di poter ottenere già la sera del 23 marzo, alla chiusura delle urne. I cinque partiti religiosi e di destra del cosiddetto blocco pro-Bibi hanno conquistato 59 scranni, due in meno rispetto alladi 61 seggi. Di fatto il premier israeliano ha perso le elezioni anche se … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

