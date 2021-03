Quando un tradimento si trasforma in violenza? (Di giovedì 25 marzo 2021) Sempre più spesso leggiamo nelle cronache dei giornali ed in televisione di tradimenti o gelosie che finiscono in sede giudiziaria. Siamo anche abituati che in queste vicende il ruolo di carnefice spetti all’uomo ma anche il “gentil sesso” spesso impersona questa disdicevole parte nella coppia. Ma perché la gelosia, il rifiuto, un tradimento possono portare gli individui a non badare alle conseguenze che i loro gesti possono avere? Quando ci troviamo di fronte ad un tradimento iniziamo a pensare che siamo stati rifiutati, che non siamo all’altezza, che saremo abbandonati e lasciati soli e che dovremo affrontare un fallimento relazionale. Pensieri che vengono interpretati dal nostro cervello come una grave minaccia alla nostra stabilità emotiva e all’immagine di noi stessi. Questi pensieri vengono poi “trasformati” in ... Leggi su dilei (Di giovedì 25 marzo 2021) Sempre più spesso leggiamo nelle cronache dei giornali ed in televisione di tradimenti o gelosie che finiscono in sede giudiziaria. Siamo anche abituati che in queste vicende il ruolo di carnefice spetti all’uomo ma anche il “gentil sesso” spesso impersona questa disdicevole parte nella coppia. Ma perché la gelosia, il rifiuto, unpossono portare gli individui a non badare alle conseguenze che i loro gesti possono avere?ci troviamo di fronte ad uniniziamo a pensare che siamo stati rifiutati, che non siamo all’altezza, che saremo abbandonati e lasciati soli e che dovremo affrontare un fallimento relazionale. Pensieri che vengono interpretati dal nostro cervello come una grave minaccia alla nostra stabilità emotiva e all’immagine di noi stessi. Questi pensieri vengono poi “ti” in ...

