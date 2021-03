Petrolio in calo. Lockdown bilanciano blocco canale di Suez (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – I prezzi del Petrolio sono in calo di circa il 2% dopo i grandi guadagni registrati nella giornata di ieri. Le preoccupazioni per la domanda globale, causate dal prolungamento delle restrizioni in molti Paesi, bilanciano il fatto che oltre 13 milioni di barili di Petrolio sono fermi nelle navi che aspettano che il canale di Suez venga liberato. Alle 10, i future sul greggio Brent di maggio hanno raggiunto i 63,20 dollari al barile, in ribasso di 1,15 dollari o dell’1,77%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di maggio scambiano in calo di 1,23 dollari, o del 2,01%, a 59,93 dollari al barile. Il rimbalzo del Petrolio nella seduta di ieri, in seguito all’incidente nel canale che collega il Mar ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – I prezzi delsono indi circa il 2% dopo i grandi guadagni registrati nella giornata di ieri. Le preoccupazioni per la domanda globale, causate dal prolungamento delle restrizioni in molti Paesi,il fatto che oltre 13 milioni di barili disono fermi nelle navi che aspettano che ildivenga liberato. Alle 10, i future sul greggio Brent di maggio hanno raggiunto i 63,20 dollari al barile, in ribasso di 1,15 dollari o dell’1,77%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di maggio scambiano indi 1,23 dollari, o del 2,01%, a 59,93 dollari al barile. Il rimbalzo delnella seduta di ieri, in seguito all’incidente nelche collega il Mar ...

Advertising

DividendProfit : Petrolio in calo. Lockdown bilanciano blocco canale di Suez - CorriereQ : Petrolio: in calo dopo rimbalzo per stop nave a Suez - fisco24_info : Petrolio: in calo dopo rimbalzo per stop nave a Suez: Wti a 60,04 dollari, Brent scende a 63,43 - Banca_MPS : Risk-off sui mercati per i timori sull’approvvigionamento dei vaccini ed il rafforzamento, soprattutto in #Europa,… - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Petrolio: in forte calo a New York, -4,08% a 59,05 dollari. Pesano timori sulla domanda #ANSA -