Olimpiadi di Tokjo 2020 | partita la torcia olimpica

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ad un anno esatto dal rinvio a causa della pandemia di Coronavirus, ledivedono finalmente la luce in fondo al tunnel. È, infatti, appena partito il tradizionale viaggio dellache si concluderà il 23 luglio allo stadio Nazionale di, sede della cerimonia di apertura dei giochi.di: quale sarà il viaggio della? La celebre staffetta con laha preso il via quest’oggi dal centro nazionale di allenamento, il J-Village, di Fukushima, simbolo della rinascita della regione dopo il disastro nucleare di 10 anni fa, e toccherà tutte le 47 prefetture dell’arcipelago, per un ...

TOKYO (25 marzo 2021) - A un anno esatto dal rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha preso il via oggi da Fukushima il viaggio della fiaccola olimpica, in una cerimonia più contenuta - come da progra ...