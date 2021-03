"Oh madonna". Forte esplosione in studio, Amadeus terrorizzato. E in Rai succede l'inimmaginabile (Di giovedì 25 marzo 2021) Panico durante la puntata del 24 marzo de I Soliti Ignoti. Nel programma di Rai 1 in studio si è avvertita una vera e propria esplosione. Ospite-detective del giorno, il giornalista del Tg1 Alessio Zucchini.. Proprio lui ha chiesto l'indizio all'ignoto numero sei che rivela: "I nodi non devono cedere". A quel punto, Zucchini si è detto indeciso: "Potrebbe essere chi noleggia barche a vela o il balloon artist. Ma, tra gli indizi, ha anche parlato del viso al sole. Quindi potrebbe occuparsi di barca a vela". Ed è proprio in quel momento che uno dei palloncini è esploso a un passo dal conduttore che, spaventato, ha gridato: "Oh madonna, io ho una certa". "Lo voglio prendere come un segno - ha ironizzato il giornalista concorrente -, è lui che si occupa di balloon art". E infatti Zucchini ci ha visto giusto, tanto da sorprendere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Panico durante la puntata del 24 marzo de I Soliti Ignoti. Nel programma di Rai 1 insi è avvertita una vera e propria. Ospite-detective del giorno, il giornalista del Tg1 Alessio Zucchini.. Proprio lui ha chiesto l'indizio all'ignoto numero sei che rivela: "I nodi non devono cedere". A quel punto, Zucchini si è detto indeciso: "Potrebbe essere chi noleggia barche a vela o il balloon artist. Ma, tra gli indizi, ha anche parlato del viso al sole. Quindi potrebbe occuparsi di barca a vela". Ed è proprio in quel momento che uno dei palloncini è esploso a un passo dal conduttore che, spaventato, ha gridato: "Oh, io ho una certa". "Lo voglio prendere come un segno - ha ironizzato il giornalista concorrente -, è lui che si occupa di balloon art". E infatti Zucchini ci ha visto giusto, tanto da sorprendere ...

