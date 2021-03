“Non ha inventato nulla”: attacco al Sommo Poeta a cui Franceschini risponde citando Dante (Di giovedì 25 marzo 2021) Una testata giornalistica tedesca attacca duramente Dante e la Divina Commedia nel 700 anniversario della mote del Sommo Poeta. Si penserebbe che in un’occasione come il 700° anniversario della morte di uno dei poeti più illustri della storia italiana e occidentale (se non mondiale), la cui Opera principale ha influenzato scritti, opere teatrali, film e persino videogiochi, chiunque sia un amante della letteratura e della poesia si limiti a celebrarlo. Ed invece nel giorno in cui l’Italia ed il resto del mondo celebrano la ricorrenza in ricordo di Dante, la testata tedesca Frankfurter Rundschau, attraverso la penna del suo fondatore, il traduttore Arno Widmann, lancia un attacco al Sommo Poeta e alla sua Divina Commedia. Se il giudizio negativo di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 marzo 2021) Una testata giornalistica tedesca attacca duramentee la Divina Commedia nel 700 anniversario della mote del. Si penserebbe che in un’occasione come il 700° anniversario della morte di uno dei poeti più illustri della storia italiana e occidentale (se non mondiale), la cui Opera principale ha influenzato scritti, opere teatrali, film e persino videogiochi, chiunque sia un amante della letteratura e della poesia si limiti a celebrarlo. Ed invece nel giorno in cui l’Italia ed il resto del mondo celebrano la ricorrenza in ricordo di, la testata tedesca Frankfurter Rundschau, attraverso la penna del suo fondatore, il traduttore Arno Widmann, lancia unale alla sua Divina Commedia. Se il giudizio negativo di ...

