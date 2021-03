Nedved-Materazzi, c’è un terzo messaggio non previsto (Di giovedì 25 marzo 2021) Continuano ad arrivare risposte su risposte dopo il post social di Nedved al quale aveva inizialmente replicato Materazzi Botta, risposta e contro-risposta. Non si placa il dibattito social che vede coinvolti Materazzi, ex difensore dell’Inter, e Nedved, ex centrocampista e attuale dirigente della Juventus. Questione di colori, di fede e di senso d’appartenenza. Riepilogo: Nedved Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) Continuano ad arrivare risposte su risposte dopo il post social dial quale aveva inizialmente replicatoBotta, risposta e contro-risposta. Non si placa il dibattito social che vede coinvolti, ex difensore dell’Inter, e, ex centrocampista e attuale dirigente della Juventus. Questione di colori, di fede e di senso d’appartenenza. Riepilogo:Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : #Materazzi punge #Nedved: “I miei figli hanno visto vincere Champions e Mondiale” - FcInterNewsit : Materazzi a Nedved: 'I miei figli hanno visto la Champions alle elementari. Ai tuoi la auguro prima di finire gli s… - laDonnainBici : RT @JuveFaCose: Il figlio di Nedved quando ha letto il tweet di Materazzi - n_cate : @PianiMino @AlePitton Materazzi e Nedved sono semplicemente due parassiti scorretti e miracolati, anticalcio per eccellenza - Manuel_Franzoi : RT @massimozampini: @FBiasin Non è Juve-Inter: Nedved in un'intervista sulla Juve ricorda i successi di questi anni, l'altro risponde punze… -