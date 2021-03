Mike Tyson è pronto a tornare sul ring (Di giovedì 25 marzo 2021) Mike Tyson è pronto a tornare nuovamente sul ring. Uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato, indosserà nuovamente i guantoni. “Iron Mike”, sfiderà l’ex pugile Evander Holyfield il prossimo 29 maggio. Tyson ha già cominciato la preparazione per l’incontro che ha detto vuole vincere. Tyson vs Roy Jones, nessun vincitore Mike Tyson è pronto a sfidare Holyfield, chi vincerà? Inizialmente sembrava che l’incontro non si dovesse tenere. Mike Tyson aveva infatti rifiutato la cifra (21 milioni di dollari) offertagli per combattere. Somma davvero alta per un pugile che ha più di cinquant’anni, se si tratta però di “Iron Mike” non c’è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021)nuovamente sul. Uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato, indosserà nuovamente i guantoni. “Iron”, sfiderà l’ex pugile Evander Holyfield il prossimo 29 maggio.ha già cominciato la preparazione per l’incontro che ha detto vuole vincere.vs Roy Jones, nessun vincitorea sfidare Holyfield, chi vincerà? Inizialmente sembrava che l’incontro non si dovesse tenere.aveva infatti rifiutato la cifra (21 milioni di dollari) offertagli per combattere. Somma davvero alta per un pugile che ha più di cinquant’anni, se si tratta però di “Iron” non c’è ...

