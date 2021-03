Malifesto | il “qui e ora” di Malika Ayane

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 25 marzo 2021) Non solo musica., il 6° album di, è una forma d’arte a tutto tondo. Intriso di calda melanconia, il disco è uno sguardo consapevole sul presente.: troppo sofisticato? “Serisulterà troppo sofisticato, pazienza”, dicenel corso della conferenza stampa. Sorride e spiega: “Ciò che conta è essere autentici. È l’unica cosa che permette alle persone di superare lo scoglio del: non è il mio genere ma mi piace.” Il disco riprende lo spirito della musica francese contemporanea. Ed ecco spiegata l’atmosfera di calda e rassicurante melanconia che si riscontra durante l’ascolto. “È un disco non limitato ad un contesto. La voce è il centro intorno al quale abbiamo costruito i pezzi”. Brani, quelli contenuti in ...