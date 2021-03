Lazio Primavera | incidente mortale per Daniel Guerini | aveva 19 anni

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tragedia nel mondo del calcio., giocatore delladella, è morto a seguito di una Roma. Il 19enne stava guidano la sua Smart For Four quando, intorno alle 20, ha avuto un frontale con una Mercedes Classe A. Il giovane calciatore ha perso la vita, gli altri due coetanei in macchina con lui sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. L’è avvenuto su via Togliatti, all’incrocio con via dei Romanisti. Il conducente della Mercedes ha riportato ferite meno gravi, anche lui trasportato in ospedale. Carabinieri e Polizia municipale hanno avviato le indagini per ricostruire le cause dalla tragedia.dopo un prestito al Torino era tornato a gennaio nella, squadra dove è cresciuto ...