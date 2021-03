La Corea del Nord riprende i test missilistici, Tokyo: “Una manifesta minaccia per la pace” (Di giovedì 25 marzo 2021) test missilistici della Corea del Nord nel mare del Giappone. Tokyo preoccupata: “A rischio la pace e la sicurezza della regione”. Tokyo (GIAPPONE) – test missilistici della Corea del Nord mare del Giappone nelle prime ore di giovedì 25 marzo. A dare la conferma dei lanci è stato il governo giapponese con una breve nota. Un primo test simile da parte di Pyongyang da quando Joe Biden è alla Casa Bianca. Si tratta di due missili balistici a corto raggio capaci di toccare un’altitudine massima di 60 km a una gittata di circa 450 km. I proiettili, lanciati sulla costa orientale, sono caduti nel mar del Giappone. Tokyo replica: “A rischio la pace e ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021)delladelnel mare del Giappone.preoccupata: “A rischio lae la sicurezza della regione”.(GIAPPONE) –delladelmare del Giappone nelle prime ore di giovedì 25 marzo. A dare la conferma dei lanci è stato il governo giapponese con una breve nota. Un primosimile da parte di Pyongyang da quando Joe Biden è alla Casa Bianca. Si tratta di due missili balistici a corto raggio capaci di toccare un’altitudine massima di 60 km a una gittata di circa 450 km. I proiettili, lanciati sulla costa orientale, sono caduti nel mar del Giappone.replica: “A rischio lae ...

