Il mostro della laguna nera: Greg Nicotero e Robert Rodriguez vorrebbero dirigere il remake (Di giovedì 25 marzo 2021) Greg Nicotero ha svelato di aver parlato più volte con Robert Rodriguez della possibilità di dirigere il remake del film Il mostro della laguna nera. Il mostro della laguna nera è il film che Greg Nicotero vorrebbe riportare sugli schermi grazie alla collaborazione con Robert Rodriguez. I due artisti hanno parlato più volte del progetto, tuttavia per ora non si è concretamente ipotizzata la possibilità di un remake. Greg Nicotero, intervistato da ComicBook.com, ha spiegato: "Penso che per ogni ragazzino che ama le ...

