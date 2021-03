Il CorSport sulle parole di Nedved: la strada è tracciata, Dybala è in vendita (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Corriere dello Sport commenta le parole di Pavel Nedved, ieri, a Dazn. Il dirigente Juve ha parlato, tra le altre cose, di Dybala. Di fatto, scrive il quotidiano sportivo, lo ha messo in vendita. “Dybala è in vendita. Pavel Nedved ha parlato, quindi ha parlato la Juve”. Continua: “Conti alla mano, uno tra CR7 e la Joya sembra di troppo, aspettando la decisione del fuoriclasse portoghese una posizione è già stata presa: Ronaldo è Ronaldo, con Dybala è stato bello ma forse è finita”. Le parole di Pandev sono state queste: «Paulo ci è mancato, ci avrebbe garantito varianti offensive e gol. Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Corriere dello Sport commenta ledi Pavel, ieri, a Dazn. Il dirigente Juve ha parlato, tra le altre cose, di. Di fatto, scrive il quotidiano sportivo, lo ha messo in. “è in. Pavelha parlato, quindi ha parlato la Juve”. Continua: “Conti alla mano, uno tra CR7 e la Joya sembra di troppo, aspettando la decisione del fuoriclasse portoghese una posizione è già stata presa: Ronaldo è Ronaldo, conè stato bello ma forse è finita”. Ledi Pandev sono state queste: «Paulo ci è mancato, ci avrebbe garantito varianti offensive e gol. Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che ...

