Gazzetta: Fabian non tratta il rinnovo, De Laurentiis non lo cederà a meno di 50 milioni (Di giovedì 25 marzo 2021) L’estate del Napoli sarà dedicata ad affrontare alcune questioni di mercato complicate, scrive la Gazzetta dello Sport. Tra queste, la situazione che riguarda Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo sta vivendo un momento di grande rilancio, scrive la rosea, si è saputo inserire nel centrocampo a due, aiutato anche dalla vicinanza di Demme e dell’arretramento in mediana di Piotr Zielinski quando non c’è il possesso del pallone. Sta bene a Napoli, ma gli piacerebbe tornare in Spagna. “A Napoli ci sta bene, Fabian Ruiz. La città gli piace, vive sulla collina di Posillipo, come buona parte dei suoi compagni di squadra. Ma nei suoi progetti c’è il ritorno nella Liga che ha conosciuto con il Betis Siviglia. Cristiano Giuntoli ha già provato tempo addietro a intavolare la discussione per un eventuale prolungamento del contratto. Il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) L’estate del Napoli sarà dedicata ad affrontare alcune questioni di mercato complicate, scrive ladello Sport. Tra queste, la situazione che riguardaRuiz. Il centrocampista spagnolo sta vivendo un momento di grande rilancio, scrive la rosea, si è saputo inserire nel centrocampo a due, aiutato anche dalla vicinanza di Demme e dell’arretramento in mediana di Piotr Zielinski quando non c’è il possesso del pallone. Sta bene a Napoli, ma gli piacerebbe tornare in Spagna. “A Napoli ci sta bene,Ruiz. La città gli piace, vive sulla collina di Posillipo, come buona parte dei suoi compagni di squadra. Ma nei suoi progetti c’è il ritorno nella Liga che ha conosciuto con il Betis Siviglia. Cristiano Giuntoli ha già provato tempo addietro a intavolare la discussione per un eventuale prolungamento del contratto. Il ...

