F1 GP Bahrain 2021, Leclerc: “Ferrari più facile da guidare. Sceglierò meglio con chi lottare” (Di giovedì 25 marzo 2021) “La Ferrari di quest’anno è migliore nel bilanciamento e nel modo in cui si comporta in curva, dall’ingresso all’uscita. È un po’ più semplice da guidare, abbiamo avuto dei segnali positivi ma difficile farsi delle idee prima di spingere al massimo in qualifica, così come per la power unit”. Queste le parole di Charles Leclerc, pronto per il primo week end del Mondiale di Formula 1 che partirà con il Gran Premio del Bahrain. Nella passata stagione, il monegasco uscì dopo il primo giro. “Era un momento difficile per il team, avevo una motivazione a fare qualcosa che si è tradotto in un errore in pista. Cercherò di adattare la mia aggressività, di sicuro cercherò di non ripetere quell’episodio – prosegue in conferenza stampa – L’anno scorso lottavo con la Red Bull che era impossibile mantenere dietro, questa volta ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) “Ladi quest’anno è migliore nel bilanciamento e nel modo in cui si comporta in curva, dall’ingresso all’uscita. È un po’ più semplice da, abbiamo avuto dei segnali positivi ma difficile farsi delle idee prima di spingere al massimo in qualifica, così come per la power unit”. Queste le parole di Charles, pronto per il primo week end del Mondiale di Formula 1 che partirà con il Gran Premio del. Nella passata stagione, il monegasco uscì dopo il primo giro. “Era un momento difficile per il team, avevo una motivazione a fare qualcosa che si è tradotto in un errore in pista. Cercherò di adattare la mia aggressività, di sicuro cercherò di non ripetere quell’episodio – prosegue in conferenza stampa – L’anno scorso lottavo con la Red Bull che era impossibile mantenere dietro, questa volta ...

Advertising

SkySportF1 : ?? A Sakhir via alla conferenza stampa del primo GP del 2021: tutti gli aggiornamenti #BahrainGP #SkyMotori #F1… - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1 | Le prime parole di Carlos #Sainz alla viglia dell'esordio in gara in #Ferrari - ScMotorieSelmi : F1: Bahrain; Sainz 'Ferrari è speciale,la sognavo a 10 anni' - g_ambro : RT @FormulaPassion: #F1 | Le prime parole di Carlos #Sainz alla viglia dell'esordio in gara in #Ferrari - FormulaPassion : #F1 | Le prime parole di Carlos #Sainz alla viglia dell'esordio in gara in #Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain 2021 F1: Bahrain; Giovinazzi 'posso ancora crescere molto' ...Bahrain. "Posso ancora crescere - ha aggiunto il pilota italuano della Alfa Romeo - guardando quello che fa il mio compagno di squadra Kimi Raikkonen, siamo contenti della power unit" . 25 marzo 2021

F1: Bahrain; Giovinazzi "posso ancora crescere molto" "Voglio crescere e migliorare me stesso, lavorerò molto sul passo gara". Parola di Antonio Giovinazzi nella conferenza stampa della vigilia del primo gp della Formula 1 in Bahrain. "Posso ancora crescere - ha aggiunto il pilota italuano della Alfa Romeo - guardando quello che fa il mio compagno di squadra Kimi Raikkonen, siamo contenti della power unit" .

F1, GP Bahrain 2021: orari e dove vederlo in diretta tv e in streaming Sport Fanpage F1 | Il GP Bahrain diventerà “green” dal 2022 Il GP Bahrain sarà alimentato solamente da energie rinnovabili dal 2022 in poi. Ad annunciarlo sono il circuito situato a Sakhir e la Formula 1, con il Regno ...

F1: Bahrain; Sainz "Ferrari è speciale,la sognavo a 10 anni" "Per le opportunità che abbiamo avuto penso di aver fatto un buon lavoro per arrivare qui il più preparato possibile, mi sento pronto per provarci". Carlos Sainz non vede l'ora di tuffarsi per la prim ...

.... "Posso ancora crescere - ha aggiunto il pilota italuano della Alfa Romeo - guardando quello che fa il mio compagno di squadra Kimi Raikkonen, siamo contenti della power unit" . 25 marzo"Voglio crescere e migliorare me stesso, lavorerò molto sul passo gara". Parola di Antonio Giovinazzi nella conferenza stampa della vigilia del primo gp della Formula 1 in. "Posso ancora crescere - ha aggiunto il pilota italuano della Alfa Romeo - guardando quello che fa il mio compagno di squadra Kimi Raikkonen, siamo contenti della power unit" .Il GP Bahrain sarà alimentato solamente da energie rinnovabili dal 2022 in poi. Ad annunciarlo sono il circuito situato a Sakhir e la Formula 1, con il Regno ..."Per le opportunità che abbiamo avuto penso di aver fatto un buon lavoro per arrivare qui il più preparato possibile, mi sento pronto per provarci". Carlos Sainz non vede l'ora di tuffarsi per la prim ...