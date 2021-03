Elisabetta Gregoraci pensa ancora a Pierpaolo Pretelli | il gesto che fa arrabbiare i fan dei Prelemi

(Di giovedì 25 marzo 2021)continua a mettere like in post dove si parla diSenza ombra di dubbioè stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche se la soubrette calabrese ha abbandonato il gioco a dicembre nei tre mesi precedenti ha creato una serie di dinamiche, in particola con l’allora amico speciale. Dopo la sua uscita il 30enne lucano ha fatto sapere di essersi infatuato dell’ex moglie di Flavio Briatore, tuttavia il ragazzo non ha perso tempo consolandosi tra le braccia di Giulia Salemi. Anche se il reality show di Canale 5 ha chiuso i battenti da alcune settimane sul web si continua a parlare di alcuni ex inquilini della casa di Cinecittà. Ad esempio, di recente Deianira Marzano ha aspramente ...

Advertising

WORSTBEHAIVIOR : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - fancydoja : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - chrryaugust : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - smiIehrry : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - amati_89 : RT @Larenia55: “che carini che siete su Twitter, ho visto l’hashtag #seincontrassiTZ, vi voglio bene, tanto” ???? Alexa play 'AMOREEE' by E… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Deianira Marzano ha recentemente preso di mirasu Instagram per via di alcuni like un po' troppo sospetti. L'ex moglie di Flavio Briatore, sempre al centro del gossip dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip , ha fatto ...L'influencer romana si è resa protagonista di scontri molto accesi, in particolare con, intrighi amorosi da prima pagina di cronaca rosa e anche di siparietti esilaranti che ...Alcuni recenti like di Elisabetta Gregoraci sono stati notati da Deianira Marzano, che non ha perso occasione per attaccare l'ex gieffina ...Mara Venier posta su instagram una foto con i nipoti Giulio e Claudio: "Amori miei" Ha fatto il pieno di 'mi piace' Mara Venier su instagram con la foto ...